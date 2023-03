Xbox Series X|S a tema The Mandalorian in edizione limitata presentate da Microsoft

Prosegue la produzione di Xbox Series X e Series S in edizione limitata, questa volta con delle versioni speciali dedicate a The Mandalorian, in occasione del lancio della terza stagione, presentate sui social da Microsoft per un concorso.

Anche in questo caso si tratta di oggetti da collezione che non possono essere acquistati ma verranno distribuiti esclusivamente come premi per una sorta di lotteria online, dunque le possibilità di poterle effettivamente ottenere sono piuttosto basse, ma non impossibili.

Si tratta, semplicemente, di seguire l'account Twitter ufficiale di Xbox ed effettuare un retweet del messaggio riportato qui sotto, con l'aggiunta dell'hashtag #TheMandalorianXboxSweepstakes, il tutto entro l'11 maggio 2023. È necessario essere maggiorenni e risiedere in un qualsiasi paese che sia supportato da Xbox Live, dunque anche l'Italia.



Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale sul concorso, che contiene regolamenti e precisazioni al riguardo. I vincitori del concorso ottengono entrambe le console, ovvero una Xbox Series X caratterizzata da un'illustrazione del protagonista Din Djarin e una Xbox Series S a tema con Grogu, oltre a un controller verde con tanto di doveroso giubbotto invernale.