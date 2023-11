La smart TV Sony BRAVIA KD-65X85L è ora in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una smart TV Sony BRAVIA KD-65X85L. La promozione è di 500€, ovvero del 31%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite Amazon. Il prezzo consigliato per questa smart TV è 1.599€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Al momento della scrittura ci sono solo cinque unità a disposizione, quindi se vi interessa vi consigliamo di non attendere troppo per l'ordine.