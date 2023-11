ASUS ROG Swift OLED PG49WCD: la recensione del monitor da gioco curvo da 49 pollici e 144 Hz di refresh

Ma non è tutto perché ASUS ha pensato bene di dotare il pannello anche di un inedito sistema di raffreddamento, che promette di mantenere un'ottima luminosità di picco con meno rischi di burn-in. Inoltre beneficia del supporto a Smart KVM Switch per controllare due device con una sola tastiera, un vero e proprio must per un monitor con risoluzione 5120×1440 pixel che punta ad essere visto come un doppio display Quad HD.

I tempi di risposta di 0,03 millisecondi GtT sono perfetti per il gaming, mentre il refresh rate è di "soli" 144 Hz: che sono più che sufficienti per giocare alla maggior parte dei titoli in maniera fluida, ma che potrebbero non incontrare il favore dei giocatori più competitivi. Sul retro, in una posizione non proprio comoda da raggiungere, troviamo una porta HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, una USB-C, capace di erogare 90 W, una USB-B per il collegamento al PC e tre USB- A (due 3.2 e una 2.0 nella parte superiore del monitor). Il supporto ad AMD FreeSync è certificato, ma il monitor è compatibile anche con NVIDIA G-Sync e può quindi sfruttare il VRR su qualsiasi macchina da gioco. C'è poi la classica dotazione di opzioni gaming, come mirini, contatore dei frame e illuminazione RGB con Aura Sync, oltre al supporto a PBP (Picture by Picture), PIP (Picture in Picture) e Smart KVM Switch: questo significa che possiamo controllare due computer con un singolo setup mouse e tastiera. Ci sono inoltre una modalità sRGB dedicata, la regolazione del colore a 6 assi e una serie di preset dedicati a immagini SDR e HDR.

Design

ASUS ROG Swift OLED PG49WCD ha ovviamente un immancabile logo RGB

Il monitor ROG Swift OLED PG49WCD è sì curvo, ma i suoi 1800R lo rendono un giusto compromesso anche per chi non ama particolarmente questo genere di pannelli. La qualità costruttiva è ottima, così come la stabilità. La base a zampa di T-Rex di ASUS è infatti solida e si fissa con una vite a farfalla su un robusto sostegno brandizzato ROG che permette la regolazione dell'altezza. Il pannello ha uno chassis sottile in plastica, con uno spesso blocco centrale che contiene l'elettronica, il sistema di dissipazione e i vari ingressi: oltre a quelli già citati, ci sono anche un jack cuffie da 3.5 mm e un'uscita ottica. In basso, al centro, ci sono alcuni tasti di controllo che permettono di accedere a tutte le impostazioni. Sul retro abbiamo anche il solito, enorme, logo ROG, con illuminazione RGB gestita via Aura Sync.

L'attenzione ai dettagli nel ROG Swift OLED PG49WCD: i cavi sono tenuti in ordine in una sobria borsetta

La rotazione della base, poi, è limitata a 15° per lato, mentre la regolazione in altezza si attesta sui 100 mm, con inclinazione da -5 gradi a +20 gradi. Non c'è possibilità di ruotare in verticale questo monitor, anche in funzione delle sue dimensioni. Il peso, infine, è importante: ben 8,5 Kg, che salgono a 11,7 Kg con la base.