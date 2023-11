Like a Dragon Gaiden: i voti delle recensioni sono positivi per lo spin-off con Kazuma Kiryu

Da pochi minuti sono online le recensioni di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e dunque possiamo scoprire come è stato accolto dalla stampa internazionale il nuovo capitolo della serie che vede il ritorno di Kazuma Kiryu nel ruolo di protagonista. Al momento il verdetto sembrerebbe positivo a giudicare dai voti assegnati dalla critica.

Prima di passare in rassegna le valutazioni delle testate straniere, se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.