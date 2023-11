Il bundle di PS5 e Call of Duty Modern Warfare 3 è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un bundle PS5 che include una copia di Call of Duty Modern Warfare 3. La promozione è di 120€, ovvero del 19%. La data di uscita è fissata per il 10 novembre 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite Amazon. Il prezzo più basso recente indicato per questo bundle di PlayStation 5 è 619.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Come sempre è una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero pagherete il prezzo più basso apparso tra il momento dell'ordine e il momento della spedizione. Prima della spedizione è possibile cancellare la prenotazione senza alcun costo.