Final Fantasy 7 Rebirth: Tetsuya Nomura parla di Sephiroth, stupito di quanto piaccia ai fan

Secondo l'autore, si tratta di una figura che "porta avanti la storia in una maniera importante e con grande impatto", ma non ha potuto aggiungere molto altro sulle novità che saranno presenti nel nuovo capitolo del rifacimento da parte di Square Enix.

In una nuova intervista pubblicata da Shack News, il creative director Tetsuya Nomura ha parlato di Final Fantasy 7 Rebirth anche per quanto riguarda Sephiroth , peraltro dimostrano un certo stupore per la passione che molti fan hanno per il personaggio in questione.

Nomura non ha capito perché Sephiroth piaccia così tanto

Sephirot e Cloud in Final Fantasy 7 Rebirth

Tuttavia, Nomura sembra non aver capito precisamente come mai Sephiroth abbia tutto questo successo presso i fan di Final Fantasy. "Considerando che si tratta di un personaggio estremamente popolare, francamente sono molto curioso di capire cosa lo renda così attraente per gli utenti, perché è una cosa che sento molto spesso", ha riferito.

"Immagino che la cosa parta dal suo aspetto ma non solo", ha riferito, "c'è qualcosa nel suo background che comporta un particolare fascino per molti giocatori e che lo rende un personaggio iconico", ha spiegato Nomura, che ha pensato anche a questo nell'elaborazione del remake e in particolare di Final Fantasy 7 Rebirth.

Anche a causa di questa percezione, gli autori hanno spostato Sephiroth in un ruolo più centrale in Final Fantasy 7 Rebirth, facendolo diventare una sorta di co-protagonista: "Così, per Rebirth, ho pensato che, accanto a Cloud, Sephiroth potesse essere un protagonista a cui pensare per questo titolo".

Per quanto riguarda il nuovo gioco in arrivo su PS5 il 29 febbraio 2024, è emersa la durata standard del gioco e il livello di partenza, oltre al fatto che il momento "che tutti conoscete" avrà una grossa sorpresa, per il director.