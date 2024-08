SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato il RGG Summit 2024, con novità sulla serie Yakuza

L'editore giapponese SEGA e lo studio di sviluppo Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato il RGG Summit 2024. Si terrà il 20 settembre alle 19:00 JST (in Italia il 20 settembre alle ore 22:00) e sarà possibile guardarlo su YouTube e Niconico.

La trasmissione sarà dedicata alle ultime novità sulla serie Yakuza / Like a Dragon, sviluppata da Ryu Ga Gotoku Studio. Purtroppo per adesso è tutto qui, nel senso che non ci sono altre informazioni in merito. Quindi non ci resta che attendere che SEGA o Ryu Ga Gotoku Studio illustrino meglio cosa ci attende.