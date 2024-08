Il regista de "Il Corvo" originale ha preso in giro il reboot per i pessimi incassi al botteghino

Alex Proyas, il regista della prima trasposizione cinematografica de Il Corvo , non è stato molto gentile con il reboot, che ha definito "una cinica operazione acchiappa soldi", prendendolo poi in giro aggiungendo "ma sembra che non ci sia molto da acchiappare". Il riferimento è ovviamente agli infimi incassi fatti registrare dal film nella sua prima settimana nei cinema e alle reazioni della critica e dei fan.

Un film che non si doveva fare?

Proyas ha anche condiviso diverse recensioni negative del film, tanto per sottolineare cosa ne pensa. In passato aveva già espresso la sua opinione affermando che Il Corvo non aveva bisogno di un remake.

Il Corvo originale interpretato da Brandon Lee

A marzo, aveva pubblicato un messaggio su Facebook dove affermava che l'originale era stato portato a termine come "tributo alla tragica scomparsa di Brandon Lee". Ricordiamo che Brandon Lee, figlio della leggenda di Hollywood Bruce Lee, morì all'età di 28 anni dopo essere stato ferito da un'arma di scena sul set del film originale, in cui aveva il ruolo di protagonista.

Proyas ha spiegato di non compiacersi di vedere critiche negative al lavoro di altri registi, ma che il parere dei fan fa storia a sé. Per lui, Il Corvo non è solo un film, ma rappresenta l'eredità di Brandon Lee e avrebbe dovuto rimanere tale. Dall'altra parte, Rupert Sanders, regista del remake, ha dichiarato a Vanity Fair di considerare il nuovo film proprio come un tributo a Lee. Sanders ha affermato che la tragedia del primo film è stata sempre presente durante la realizzazione del nuovo e che spera che Brandon sia orgoglioso di ciò che è stato fatto. Ha aggiunto che l'anima di Lee è viva nel nuovo film e che Bill Skarsgård, l'interprete del Corvo nel remake, è un suo degno successore.