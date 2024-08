Il nuovo Corvo è stato massacrato dalla critica, con giudizi catastrofici

Su Rotten Tomatoes il giudizio complessivo attuale è del 21% (al momento di scrivere questa notizia), mentre su Metacritic va un po' meglio, ma parliamo comunque di un media di 29. Insomma, la critica non solo non lo ha gradito, ma lo ha proprio stroncato senza possibilità di appello.

Stanno spuntando online le prime recensioni del reboot di Il Corvo e non sono per niente positive, per usare un eufemismo. Anzi, andiamo dritti al punto: pare essere un disastro su tutta la linea , indegno dell'originale.

Il senso di un remake

Ad esempio Nick Schager di The Daily Beast, gli ha dato un voto pessimo, affermando che il film "Si distingue soprattutto per la sua ricerca eccessiva di credibilità come film per adulti;" mentre per Erick Estrada di Cinegarage la cosa migliore del film sono i Joy Division (storica rock band dark).

Il Corvo trap non ha convinto

Per Kristy Puchko di Mashable, il nuovo Corvo è "Brutto, incoerente e profondamente cinico," e "rievoca le sagge parole di un altro film horror sui cadaveri arrabbiati che risorgono: a volte è meglio rimanere morti." Per Andrew Parker di The Gate, il film "Le sbaglia tutte e riesce a essere brutto quanto i seguiti dell'originale."

Una delle recensioni più interessanti, quella di Liz Shannon Miller per Consequence, si chiede: "Perché questa storia e perché proprio ora? Perché sentivamo il bisogno di un nuovo Corvo dopo tutti questi anni? Il solo fatto di avere i diritti della proprietà intellettuale non è una buona ragione, ma a volte sembra essere l'unica per la quale vengono fatti film come questo."

Insomma, ci troviamo di fronte a un disastro che fa rimpiangere il film originale con Brandon Lee.

Detto questo, vi ricordiamo che il reboot di "Il Corvo" arriva oggi nei cinema. Il nuovo Eric Draven è interpretato da Bill Skarsgård. e al suo fianco c'è FKA twigs nel ruolo di Shelly Webster. Già in passato chi aveva lavorato al film non ne aveva parlato per niente bene.