Il remake del Corvo fa schifo, parole di qualcuno che ha provato a sceneggiarlo

Per Cliff Dorfman, lo sceneggiatore di Warrior e Entourage, il remake del Corvo fa schifo e chi lo dice ha semplicemente ragione. Dorfman è stato coinvolto nel Progetto in diverse occasioni, visto che ha scritto ben due bozze di sceneggiatura per il reboot, una nel 2012 e una del 2014, entrambe scartate. Se vi sembrano tanti anni fa, pensate che il nuovo Corvo è stato in lavorazione per circa quindici anni. Più di GTA 6.

Parole sprezzanti

Dorfman non è accreditato in alcun modo nel nuovo film, ma pare averlo già visto a un evento dedicato. Purtroppo non è stato molto gentile nei riguardi dell'opera, che ha recensito velocemente in un post sul suo account X: "Se ipoteticamente aveste visto un'anteprima di @TheCrow_Movie che @Lionsgate sta per pubblicare ad agosto, potreste dire che è orribile, inguardabile, e potreste consigliare di non sprecare soldi, oppure di non riuscire a credere quanto sia peggiore dell'originale. Lo è. Non andate a vederlo."

Il post di Dorfman su X

Davvero è così terribile? Evidentemente Dorfman ha il dente avvelenato contro la produzione del film, altrimenti non avrebbe usato parole tanto sprezzanti e aspre per descriverlo. Dietro le quinte deve essere accaduto qualcosa che non sappiamo.

Il reboot di "Il Corvo" arriverà nei cinema il 23 agosto. Il nuovo Eric Draven sarà interpretato da Bill Skarsgård. Riuscirà a reggere il confronto con Brandon Lee? Al suo fianco ci sarà FKA twigs nel ruolo di Shelly Webster. A questo punto siamo curiosi di vederlo, per sapere se il giudizio di Dorfman sia fondato o se frutto di questioni personali.