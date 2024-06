Sopa ha un mese di uscita su Steam e Xbox Game Pass, annunciato con un trailer

Durante il Wholesome Direct è stato pubblicato un nuovo trailer di Sopa che rivela il mese di uscita dell'affascinante avventura sviluppata da StudioBando: sarà disponibile su Steam e Xbox Game Pass a partire da agosto.

Già acclamato dalla critica, Sopa racconta la storia di Miho, un ragazzino che nell'andare a prendere una patata per la zuppa delle nonne si ritrova catapultato in uno scenario misterioso e remoto, che a quanto pare è stato già visitato da un grande viaggiatore.

Miho dovrà cercare in tutti i modi di trovare un sistema per tornare a casa, ma per riuscirci si troverà a dover esplorare deserti sconfinati, montagne fluttuanti e foreste lussureggianti, abitate da bizzarre creature parlanti.

Ispirato a gioielli come Spirited Away, Il Piccolo Principe e Coco, Sopa punterà a sorprenderci con la magia del suo suggestivo scenario e la simpatia del giovane protagonista.