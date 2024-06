La demo di On Your Tail è disponibile su PC e Nintendo Switch, ecco un nuovo trailer dell'avventura italiana

Tra i numerosi protagonisti del Wholesome Direct c'era anche On Your Tail, la peculiare avventura investigativa di Memorable Games e Humble Games con animali antropomorfi e caratterizzata da un'ambientazione che ricorda i paesi costieri italiani. Per l'occasione abbiamo visto un nuovo trailer ed è stata annunciata una demo, da ora disponibile sia su Steam che nell'eShop di Nintendo Switch.

On Your Tail è ambientato nel villaggio marittimo di Borgo Marina e segue le avventure di Diana, un'intrepida detective a caccia della vacanza estiva perfetta e di misteri da risolvere. Nel gioco condurremo quindi una serie di indagini, interrogatori e deduzioni per svelare la verità su alcuni dei segreti di questo luogo, al tempo stesso svagandoci in varie attività spenseriate, che includono una sala giochi, spiagge e serate con gli amici.