Il trailer di lancio della versione Nintendo Switch di On Your Tail ci riempie di Liguria

In occasione dell'Humble Games Showcase, l'editore Humble Games e lo studio di sviluppo Memorable Games hanno pubblicato il trailer di lancio della versione Nintendo Switch di On Your Tail, coloratissima avventura con elementi da simulatore di vita ambientata in un paesino immaginario (ma non troppo) della costiera ligure, chiamato Borgo Marina, dove la protagonista giunge in cerca di ispirazione per il suo romanzo.