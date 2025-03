Svelati i requisiti di sistema di inZOI per l'accesso anticipato su PC

Per giocare in maniera quantomeno decente basta una scheda grafica RTX 2060 o una RX 5600 XT in accoppiata a un processore Ryzen 5 3600 o un i5 10400. Chiaramente salendo di fascia serve via via una configurazione più performante. I requisiti massimi richiedono una RTX 4080 o una RX 7900 XTX assieme a 32 GB di RAM e un processore Ryzen 7 9800X3D o un Intel i7 14700K. Purtroppo, non sono stati indicati i target di risoluzione, framerate e impostazioni grafiche.

I requisiti di sistema per PC di inZOI

Minimi

Sistema operativo: Windows 10/11 64-bit

Processore: Intel i5 10400 o AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM) o AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM)

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione a Internet richiesta

Archiviazione: 40 GB

L'editor dei personaggi di inZOI

Medio

Sistema operativo: Windows 10/11 64-bit

Processore: Intel i7 11700 o AMD Ryzen 7 5800X3D

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA RTX 3060 (8G VRAM) o AMD Radeon RX 6600 (8G VRAM)

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione a Internet richiesta

Archiviazione: 50 GB

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10/11 64-bit

Processore: Intel i7 12700K o AMD Ryzen 7 7800X3D

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM) o AMD Radeon RX 6800 XT (16G VRAM)

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione a Internet richiesta

Archiviazione: 60 GB

Alto

Sistema operativo: Windows 10/11 64-bit

Processore: Intel i7 14700K o AMD Ryzen 7 9800X3D

Memoria: 32 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA RTX 4080 (16G VRAM) o AMD Radeon RX 7900 XTX (24G VRAM)

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione a Internet richiesta

Archiviazione: 75 GB

Vi ricordiamo che inZOI sarà disponibile in accesso anticipato su PC tramite Steam a partire dal 28 marzo. Successivamente approderà anche su PS5 e Xbox Series X|S. Per chi non lo conoscesse, si tratta di simulazione di vita in cui il giocatore può modificare qualsiasi aspetto del proprio mondo per creare storie ed esperienze uniche. Proprio come nel mondo reale, è possibile trovare un lavoro per guadagnarsi da vivere e allo stesso tempo stringere relazioni profonde attraverso le interazioni. Parliamo insomma di un potenziale avversario di The Sims.