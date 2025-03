Il director di inZOI ora capisce perché nessuno prova a sfidare The Sims

Ora è chiaro perché non ci sono molti sviluppatori che tentano di realizzare titoli simili per rivaleggiare con The Sims di Electronic Arts .

Hyungjun 'Kjun' Kim - director di inZOI, il rivale realistico di The Sims - ha raccontato che per 20 anni ha lavorato agli MMO, per poi passare a un life sim. Sebbene avesse esperienza con i videogiochi di grandi dimensioni, non aveva appieno realizzato quanto sia complesso creare un gioco come inZOI .

Le parole del director di inZOI

"Ripensando a me stesso due anni fa, quando ho deciso di imbarcarmi in questo progetto, non posso fare a meno di sorridere sapendo quanto sono stato imprudentemente coraggioso anche solo a pensare di creare un gioco di questa portata", ha detto Kjun. "Ora capisco perché così poche aziende hanno tentato di sviluppare un gioco life sim. La sfida cresce in modo esponenziale più grande diventa il progetto. A un certo punto, trovare bug in questo vasto mondo che abbiamo creato è come cercare un ago in un pagliaio".

"Devo ripeterlo: il team di Sims merita un elogio infinito per gli incredibili risultati raggiunti", ha aggiunto. "Come sviluppatore di giochi di lunga data, posso solo esprimere il mio più profondo rispetto e ammirazione per ciò che hanno realizzato in questo genere".

Il director ha definito lo sviluppo di Inzoi "la più grande sfida" della sua vita, prima di ringraziare la comunità del gioco per il suo "incrollabile supporto". "L'accesso anticipato segna un nuovo inizio per il nostro team e, per quanto voglia sembrare fiducioso, non mentirò: sono incredibilmente nervoso", ha detto Kjun. "Per quanto ci sforziamo, Inzoi al lancio sarà ancora un gioco incompleto. Tuttavia, come dico sempre, Inzoi continuerà a evolversi e a migliorare grazie ai vostri feedback e ai vostri contributi".

