BlizzCon 2026 annunciata con un trailer: lo storico evento di Blizzard tornerà l'anno prossimo, ecco le date

Il ritorno dello storico evento di Blizzard

La BlizzCon è una lunga tradizione da parte di Blizzard e un elemento di grande importanza per il rafforzamento delle community legate ai vari giochi della compagnia. Proprio per questo motivo, al di là di essere occasione per annunci e presentazioni varie, l'evento in questione è anche fortemente votato allo stabilire contatti tra i giocatori e caricare la base di fan in attesa delle novità previste per il futuro.

Dal 2005, anno della prima edizione, sono passati dunque 20 anni e la BlizzCon tornerà nel 2026, portando probabilmente delle novità molto interessanti e al momento poco prevedibili, in attesa di ulteriori delucidazioni. È possibile che World of Warcraft: Midnight, la nuova maxi-espansione, possa essere tra i protagonisti dell'evento, ma è probabile che esca prima, dunque non sappiamo dire se possa far parte della scaletta.

Oltre ai grandi classici della BlizzCon come la cerimonia di apertura, i panel di approfondimento, la Darkmoon Faire, la competizione amichevole, il gioco pratico e altro ancora, Blizzard ha intenzione di alzare ulteriormente l'asticella di questa celebrazione e creare un'esperienza indimenticabile per tutti coloro che parteciperanno.

"Il team sta costruendo questo evento proprio come se fosse un gioco Blizzard: con un profondo impegno nei confronti dei giocatori, con rispetto per i loro legami con i rispettivi universi e come una celebrazione della forza delle relazioni forgiate da un'avventura condivisa", si legge nel comunicato pubblicato dalla compagnia.

Per maggiori informazioni, potete visitare BlizzCon.com e iscrivervi per ricevere gli aggiornamenti sull'evento, in modo da sapere in anteprima quando i biglietti saranno in vendita e avere accesso a offerte speciali e aggiornamenti.