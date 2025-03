Nothing Phone (3a) è ora in vendita su Amazon, il modello Pro arriva tra non troppo

È ora disponibile all'acquisto tramite Amazon Italia il nuovo smartphone Nothing Phone (3a) , a partire da 349€. Trovate inoltre il pacchetto con incluso un paio di auricolari Ear (a) a prezzo scontato, ovvero 406€ invece di 428€. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon . Nella confezione non è incluso il caricatore.

Quando sarà disponibile il modello Pro

Nothing afferma inoltre che il 25 marzo avremo modo di acquistare il modello Pro di Nothing Phone (3a). Attualmente i preordini non sono disponibili tramite Amazon o altri rivenditori, se non sul sito di Nothing.Tech.

Nothing Phone (3a) Pro che riproduce un videogioco

In attesa di novità in tal senso, vi lasciamo alla scheda tecnica di Nothing Phone (3a) Pro:

Dimensioni: 163.5 x 77.5 x 8.4 mm

163.5 x 77.5 x 8.4 mm Peso: 211 grammi

211 grammi Display: OLED da 6.77" Risoluzione 2392 x 1080 Refresh rate a 120 Hz Touch sampling rate a 480 Hz, 1000 Hz in modalità gioco Luminosità di picco 3000 nit

SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 GPU: Adreno 810

Adreno 810 RAM: 12 GB di tipo LPDDR4X

12 GB di tipo LPDDR4X Storage: 256 GB di tipo UFS 2.2

256 GB di tipo UFS 2.2 Fotocamere posteriori: Principale Wide 50 MP, f/1.88 Grandangolare Ultra-Wide 8 MP, f/2.2, 120° Tele periscopico 3x 50 MP, f/2.55

Fotocamera frontale: Principale Wide 50 MP, f/2.2

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6

802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth: 5.4 con A2DP/LE

5.4 con A2DP/LE Sensori: NFC, Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale

NFC, Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale Resistenza agli elementi: Certificazione IP64

Certificazione IP64

Batteria: 5000 mAh

5000 mAh Prezzo: 12 GB RAM + 512 GB Storage | 479€



Ecco infine la nostra recensione di Nothing Phone (3a) Pro.