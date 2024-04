BlizzCon 2024 è stata cancellata, Blizzard ha deciso di non organizzare l'evento

Blizzard ha annunciato di aver deciso di cancellare la BlizzCon 2024, dunque la nuova edizione del classico evento dedicato a tutti i giochi della compagnia e alle relative community non si terrà quest'anno, al termine di una decisione piuttosto sofferta.

"Dopo un'attenta valutazione nel corso dell'ultimo anno, noi di Blizzard abbiamo deciso di non organizzare la BlizzCon nel 2024", si legge nel comunicato diffuso sui social da Blizzard, che riferisce anche come la decisione non sia stata presa "a cuor leggero", considerando l'importanza che ricopre tale evento sia per la community dei giocatori che per gli sviluppatori stessi.

Non vengono riportate motivazioni molto specifiche, tranne il fatto di voler affrontare quest'anno "in modo diverso", ed esplorare "diverse tipologie di eventi" come fatto a volte anche in passato, cosa che fa pensare ad alcune presentazioni sparse all'interno di eventi diversi, invece che concentrate all'interno della grande convention annuale.