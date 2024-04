Fallout 4: l'upgrade gratis per PS5 non risulta disponibile in versione PS Plus, Bethesda risponde

L'upgrade gratuito "next gen" per Fallout 4 sembra non risulti disponibile, su PS5, per gli utenti che possiedono il gioco in quanto scaricato attraverso PlayStation Plus, una situazione di cui Bethesda è al corrente e che dovrebbe essere risolta in breve tempo.

Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma sembra essere una situazione simile ad altri casi in precedenza, come Final Fantasy 7 Intergrade, Control e altri titoli, in cui il sistema adottato da PlayStation Store sembra non riconoscere i giochi scaricati da PlayStation Plus come valevoli per l'upgrade gratuito, forse a causa di diversi codici identificativi utilizzati per i giochi all'interno del servizio.

Attendiamo dunque delle spiegazioni, ma il risultato è che i giocatori che hanno scaricato Fallout 4 dal catalogo di PlayStation Plus Extra non possono, al momento, effettuare il download gratis dell'aggiornamento pubblicato ieri per PS5, con Bethesda che è comunque al corrente della situazione e ha assicurato che sarà risolta nel breve periodo.