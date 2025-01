Starfield, Diablo 4, Fallout 4 e altri giochi Xbox sarebbero in arrivo su Nintendo Switch 2 per un insider

L'insider eXtas1s è tornato alla carica affermando che una serie di giochi di spessore di Xbox sarebbero in arrivo su Nintendo Switch 2, in parte corroborando le indiscrezioni lanciate in precedenza da NateTheHate e Windows Central, ma aggiungendo alla lista anche delle possibili conversioni di Diablo 4, Fallout 4 e Starfield per la nuova console della casa di Kyoto.

Nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, eXtas1s afferma che Microsoft ha intenzione di supportare in maniera massiccia Switch 2 portando alcune delle produzioni più recenti dei suoi studi, come Microsoft Flight Simulator 2024 e Starfield, e altre meno recenti ma dal grande fascino come per l'appunto Fallout 4 ma anche la Halo: The Master Chief Collection. Questa la lista dei giochi che ha citato: