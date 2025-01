WhatsApp introduce la musica negli aggiornamenti di stato, sempre più simili a Storie Instagram

Come aggiungere musica agli stati di WhatsApp

La novità d'altronde era nell'aria dopo l'annuncio dell'accordo tra Universal Music Group e Meta, che ha portato l'integrazione di un catalogo musicale su WhatsApp, lo stesso già disponibile su Instagram. Questa nuova funzionalità non solo offre un ulteriore livello di personalizzazione agli stati, ma introduce anche un elemento di interattività. Proprio come su Instagram, infatti, i contatti possono interagire con lo stato ascoltando la musica e, potenzialmente, scoprire nuovi brani e artisti aprendo i loro profili direttamente da WhatsApp.

Screenshot della nuova funzione di WhatsApp Beta (fonte: https://wabetainfo.com/)

Nel caso delle foto, l'aggiunta di musica le converte in brevi video di 15 secondi, mentre per i video la durata della musica è limitata dalla lunghezza del video stesso. Per aggiungere musica, sarà sufficiente possono cercare brani o artisti specifici direttamente dall'editor di disegno. Naturalmente, è necessaria una connessione internet attiva per sfogliare il catalogo musicale e riprodurre in streaming i brani audio selezionati. In caso di mancanza di connessione, un messaggio di errore inviterà a riconnettersi prima di procedere.

Sebbene al momento sia disponibile solo per alcuni beta tester, la funzionalità è in fase di implementazione e sarà presto estesa a un numero maggiore di utenti nelle prossime settimane. Nel frattempo fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, mentre Instagram crea un clone di CapCut per approfittare del caos TikTok: arriva Edits per modificare i video.