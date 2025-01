PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di gennaio

Non sorprende dunque che nel nostro immancabile sondaggio i lettori di Multiplayer.it abbiano indicato appunto il titolo di Santa Monica Studio come il migliore del mese , seguito dall'avventura di Kazuma Kiryu e poi da quel gioiellino di Citizen Sleeper.

Gli utenti abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium possono senz'altro essere felici dell'aggiornamento di gennaio , che porta nel catalogo del servizio Sony due titoli di un certo spessore: da una parte God of War Ragnarok, un'esclusiva PlayStation fra le più importanti; dall'altra Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, uno degli ultimi episodi della serie SEGA.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di God of War Ragnarok , questo sequel riesce a sviluppare ulteriormente il già solido sistema di combattimento della serie, aumenta il numero e le tipologie di nemici da affrontare, introducendo tantissimi contenuti anche secondari per chi desidera dedicare più tempo a questa spettacolare esperienza.

Il Ragnarok implica l'arrivo di un inverno gelido e implacabile , che non rende assolutamente più semplice la vita dei due protagonisti dell'avventura; a maggior ragione dopo il finale di God of War e i drammatici retroscena che ha rivelato, potenzialmente in grado di sconvolgere i Nove Regni. In che modo padre e figlio potranno affrontare la situazione?

Secondo capitolo della rinnovata saga firmata Santa Monica Studio, God of War Ragnarok fa finalmente il suo debutto nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a gennaio, riprendendo le avventure di Kratos e di suo figlio Atreus esattamente da dove le avevamo lasciate, dunque con il crepuscolo degli dei norreni ormai alle porte.

Like a Dragon Gaiden

Cos'è successo a Kazuma Kiryu dopo gli eventi di Yakuza 6: The Song of Life? L'ex Dragone di Dojima ha dovuto rinunciare al proprio nome per proteggere Haruka e gli altri ragazzi dell'orfanotrofio, e ha finito per mettere le proprie capacità al servizio di un'organizzazione che si occupa di portare a termine missioni di scorta e controllo, assumendo l'identità fittizia di Joryu.

Kazuma in versione "agente" in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

È questo l'incipit di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, penultimo capitolo della serie SEGA che rimette appunto Kiryu al centro della scena in un contesto nuovamente action, donando al personaggio due differenti stili di combattimento: Yakuza, che punta a un repertorio classico, e Agente, che sfrutta i gadget tecnologici della Daidoji.

Quando però l'identità del protagonista rischia di essere rivelata, mettendo nuovamente in pericolo i suoi cari, Kazuma si ritrova ancora una volta a combattere contro avversari man mano più forti e pericolosi, muovendosi fra le strade di Osaka ed entrando in contatto con nuovi personaggi che possano aiutarlo a uscire dalla situazione in cui si trova.

Le abilità speciali dello stile Agente in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Come vi abbiamo raccontato nella recensione di Like a Dragon Gaiden, questo episodio "più compatto" della saga firmata Ryu Ga Gotoku Studio conferma la solidità della formula action originale, aggiunge alcune divertenti novità per quanto concerne i combattimenti e una buona dotazione di missioni extra per spingersi oltre le vicende della sola trama principale.