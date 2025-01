Nintendo Switch 2 potrebbe avere degli stick analogici con Hall Effect, stando a un rumor tornato in auge

In particolare ci riferiamo a un'indiscrezione circolata a dicembre, quando il leaker NextHandheld aveva diffuso in rete un'immagine di quella che affermava essere l'interno della console, con annessi alcuni potenziali dettagli condivisi su Reddit e alla testata The Verge . Molti di quei dettagli giustamente vennero presi con le pinze all'epoca, ma una buona parte (come ad esempio le dimensioni maggiori dei Joy-Con e l'anello circolare colorato di azzurro e rosa degli stick) sono stati confermati proprio con l'annuncio ufficiale di Nintendo Switch 2. Di conseguenza anche altre informazioni rivelate da questa fonte, ma ancora da verificare, ora sono diventate sicuramente più credibili e degne di nota.

Prima dell'annuncio ufficiale di Nintendo Switch 2 della scorsa settimana sono circolati per mesi numerose indiscrezioni e leak relativi alla prossima console della grande N. Uno in particolare ora sarebbe tornato in auge dopo alcune settimane e svelerebbe la presenza di stick con tecnologia Hall Effect per i Joy-Con, che dovrebbe prevenire del tutto l'odioso fenomeno del drifting.

Niente drifting per i Joy-Con di Nintendo Switch 2?

Tra queste indiscrezioni di NextHanheld è tornata alla ribalta una relativa ai Joy-Con di Switch 2, che stando alle sue informazioni sarebbero dotati di stick analogici con Hall Effect, che dovrebbero prevenire il fenomeno del drifting che tanto ha fatto penare molti possessori della precedente console.

Lo stick analogico sinistro di Nintendo Switch 2

Per chi non lo sapesse, l'Hall Effect è una tecnologia che sta prendendo piede soprattutto tra i controller realizzati da aziende di terze parti che sfrutta un sistema di sensori magnetici per rilevare il movimento degli stick analogici senza un contatto diretto, riducendo l'usura nel tempo e prevenendo il fenomeno del drifting. Quest'ultimo è un difetto causato dal deterioramento delle parti meccaniche dello stick che porta a un'errata rivelazione degli input di un controller, causando nella maggior parte dei casi un movimento del personaggio o della telecamera nonostante la levetta corrispondente sia ferma e in posizione neutra, compromettendo l'esperienza di gioco. Si tratta di un problema riscontrabile in ogni controller senza Hall Effect, ma che si è rivelato particolarmente diffuso con i Joy-Con del primo Nintendo Switch. Il problema in questo caso è stato talmente diffuso che ha portato anche a delle cause legale contro Nintendo.

Insomma, per il momento prendete il tutto con le pinze, ma se anche questo dettaglio condiviso da NextHandheld venisse confermato in via ufficiale sarebbe sicuramente una notizia molto lieta per i futuri possessori di Nintendo Switch 2. Rimanendo in tema, un'analisi del primo trailer ufficiale della console potrebbe aver rivelato la presenza di un'altra caratteristica inedita della console.