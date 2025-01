Nintendo Switch 2 potrebbe avere un'altra caratteristica nuova, secondo un indizio dal trailer di annuncio

Il primo trailer che ha annunciato Nintendo Switch 2 è stato estremamente vago sulle specifiche caratteristiche tecniche della console, limitandosi soprattutto a mostrarne il design e alcune delle maggiori differenze dal punto di vista estetico ed ergonomico, ma per il resto si dovrà attendere il Nintendo Direct dedicato alla nuova console per poterla conoscere più nel dettaglio.

Un'aggiunta molto utile, nel caso

Il sito specializzato NintendoLife, in particolare, ha effettuato una disamina piuttosto attenta di tutti gli elementi che potrebbero derivare dalla prima presentazione, e tra questi emerge anche il possibile microfono, come potete vedere nel video qui sotto.

C'è in effetti un foro sospetto nella parte alta della scocca della console, che potrebbe avere diverse funzioni ma che corrisponde anche a quello tipicamente utilizzato per i microfoni.

Si tratterebbe, d'altra parte, di una funzionalità piuttosto in linea con la tradizione per Nintendo: in precedenza l'abbiamo vista inserita nel GamePad di Nintendo Wii U, in Nintendo DS e in Nintendo 3DS, dunque non c'è da dire che manchi l'esperienza su questo fronte.

Considerando Nintendo, non è escluso che il microfono in questione possa essere utilizzato anche per elementi di gioco veri e propri, ma la spiegazione più semplice sarebbe la possibilità di utilizzare una chat vocale direttamente dalla console senza uso di headset, una funziona che potrebbe rientrare nell'idea che Nintendo Switch 2 possa avere, finalmente, una funzionalità di comunicazione integrata che non passi attraverso app o dispositivi secondari.