La data del Nintendo Direct dedicato a Nintendo Switch 2 è stata svelata

Nintendo ha finalmente confermato in modo ufficiale Nintendo Switch 2, la sua nuova piattaforma da gioco. La console - come abbiamo visto nel trailer di annuncio - non è troppo diversa dall'hardware già in commercio, ma potrebbe avere qualche sorpresa a disposizione ancora da svelare.

Purtroppo questo primo annuncio non ci ha fatto vedere nulla di specifico, se non l'aspetto della piattaforma. Quando potremo scoprire di più? Nintendo per fortuna lo ha già detto.