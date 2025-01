Nintendo Switch 2 non è al 100% retrocompatibile con i vecchi giochi: vediamo i dettagli noti

Nintendo Switch 2 è stata finalmente svelata e gli appassionati hanno avuto modo di vedere come è fatto l'hardware. Nel video di presentazione la casa di Kyoto non ha detto molto riguardo alle funzionalità della piattaforma da gioco, ma c'è un dettaglio che ha fortunatamente confermato.

Come funziona la retrocompatibilità di Nintendo Switch 2

Per i videogiocatori è ovviamente molto importante avere la certezza che, acquistando la nuova console, possono vendere la vecchia piattaforma da gioco senza rischiare di negarsi l'accesso a certi videogiochi. Nintendo Switch 2 per fortuna è perlopiù retrocompatibile, sebbene tecnicamente al 100%.

Viene infatti spiegato, come potete vedere qui sopra, che Nintendo Switch 2 è in grado di avviare non solo i giochi esclusivi per Nintendo Switch 2 (come è ovvio), ma può utilizzare sia i giochi fisici che digitali del primo Switch. C'è però una limitazione: "certi giochi potrebbero non essere supportati o essere completamente compatibili con Nintendo Switch 2". Purtroppo non ci viene detto altro e viene solo precisato che nuovi dettagli a riguardo saranno svelati più avanti.

Dal nostro punto di vista, non è strano che qualche gioco possa non supportare qualche funzionalità specifica sulla nuova console. Lo stesso accade tra Nintendo Switch base e Lite, la quale non potendo staccare i Joy-Con non può usare le funzioni di movimento. È possibile che il problema sia simile.

Più "preoccupante" è che alcuni giochi non siano supportati, ma è possibile anche in questo caso che si tratti di rarissime eccezioni (come accaduto tra PS5 e PS4) di giochi che - senza un aggiornamento degli autori - non riescono a funzionare correttamente su Nintendo Switch 2.

Per il momento non ci resta altro da fare se non attendere il Nintendo Direct di Nintendo Switch 2 (di cui conosciamo già la data): forse in tale occasione potremo saperne di più. Se volete vedere la console nel dettaglio, potete fare affidamento sul trailer oppure sulla ampia galleria di immagini che vi abbiamo offerto. Non dimenticate poi che la console sarà disponibile per una prova anche in Italia in queste date.