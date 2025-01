I TV MicroLED di Hisense già nel 2026? Intanto però arrivano MiniLED RGB e Laser TV

I TV del presente: MiniLED RGB

La prima sorpresa è la tecnologia MiniLED RGB: questa tecnologia, già implementata nella nuova serie UX da 100" e 116", utilizza una retroilluminazione a LED rossi, verdi e blu, offrendo una gamma cromatica più ampia e un consumo energetico ridotto rispetto ai tradizionali QLED e QD-OLED.

La presentazione del funzionamento dei MiniLED RGB

I TV MiniLED RGB di Hisense raggiungono il 97% dello spazio colore BT.2020, superando di gran lunga i QLED (80%) e i QD-OLED (85-87%): risultati possibili perché consente un controllo più preciso del punto di bianco e una maggiore efficienza energetica. Per gestire la sua complessità, Hisense ha sviluppato il processore Hi-View AI Engine Xe, in grado di elaborare le immagini in tempo reale e di ridurre la latenza di input a livelli minimi, anche in modalità gaming.