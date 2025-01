Il film di Until Dawn si mostra con il primo trailer ufficiale in italiano

Diretto da David F. Sandberg , già regista di Lights Out - Terrore nel Buio e Annabelle 2: Creation, il film di Until Dawn promette di ricreare in maniera fedele le inquietanti atmosfere dell'horror game da cui è tratto.

Inutile dire che l'edificio si trasformerà ben presto in una trappola per il gruppo di ragazzi, che si troveranno ad affrontare una lunga notte piena di terribili insidie, al punto che non tutti arriveranno fino all'alba .

Un altro progetto transmediale

Come sappiamo, il film di Until Dawn avrà una storia originale e personaggi differenti rispetto al videogioco, ma l'impianto narrativo seguirà l'impostazione data al titolo di Supermassive Games, con il gruppo di amici e la "casa maledetta" a fare da protagonisti.

Non mancheranno naturalmente camei e riferimenti inseriti appositamente per i fan della saga, vedi ad esempio la presenza di Peter Stormare, che di recente ha suggerito che Until Dawn 2 si farà, a maggior ragione considerando gli investimenti di Sony in questo ennesimo progetto transmediale.

A tal proposito, la seconda stagione della serie televisiva di The Last of Us arriverà ad aprile, come rivelato dall'ultimo, coinvolgente trailer.