Il film di Until Dawn avrà una storia originale e personaggi differenti rispetto al videogioco

Il film di Until Dawn presenterà un nuovo cast di personaggi e di conseguenza una storia differente rispetta a quella del videogioco del 2015 e il suo remake recentemente approdato su PS5. Lo ha svelato la presidente della divisione Screen Gems di Sony, Ashley Brucks, durante una presentazione avvenuta al CES, precisando che in ogni caso la pellicola sarà rispettosa del materiale originale e dei punti di forza che stanno a cuore dei fan.

Un gruppo di amici in una notte da incubo

Pur rispettando il materiale originale, il regista David F. Sandberg ha comunque optato per utilizzare un cast di personaggi e una storia originale, "un attento equilibrio tra il tentativo di identificare e incorporare ciò che i fan amano del gioco e dell'esperienza e l'offerta di qualcosa di nuovo ed eccitante per attirare i nuovi arrivati", partendo comunque dalla stessa premessa narrativa, ovvero un gruppo di amici che si trova suo malgrado ad affrontare una notte da incubo.

Dottor Hill in Until Dawn, interpretato da Peter Stromare

"Nell'adattamento di Until Dawn, il regista David F. Sandberg, che è un grande fan del gioco, ha preso l'essenza di ciò che rende grande il gioco e ha selezionato gli elementi che riteniamo più importanti per i fan e gli ha reso omaggio nel modo giusto", ha continuato Brucks. "Abbiamo poi costruito l'universo di Until Dawn, utilizzando la premessa fondamentale di un gruppo di amici che si imbatte in una varietà di minacce terrificanti per raccontare una nuova storia davvero viscerale e terrificante".

Il concetto è stato ribadito anche dall'attore Peter Stromare, che nel film vestirà nuovamente i panni del Dr. Hill:

"Ho avuto la fortuna di far parte del cast dell'Until Dawn originale, incredibile e super terrificante, ed è per questo che sono così entusiasta di far parte di questo film, perché l'intera opera è una lettera d'amore all'horror, e onora completamente lo spirito del gioco", ha detto Stormare.

"Il film sarà pieno di nuovi personaggi e vittime in una storia nuova e ricca di colpi di scena, quindi sia che siate fan di lunga data o che lo scopriate per la prima volta, preparatevi ad Until Dawn come non l'avete mai visto prima".

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il film di Until Dawn arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 25 aprile.