Un video fa un confronto tra Until Dawn per PS4 e PS5, mostrando le differenze più grandi

Until Dawn per PlayStation 5 e PC è disponibile da oggi, 4 ottobre. Si tratta - come molti sapranno - di una nuova versione del gioco per PlayStation 4: cosa cambia però nel dettaglio? Possiamo farci un'idea delle differenze grazie a un video confronto tra PS4 e PS5 realizzato dal noto canale ElAnalistaDeBits.

Il video, che trovate poco sotto, si focalizza su illuminazione, livello dei dettagli, modelli, neve, texture, resa dei capelli e tanti altri dettagli nell'arco di un confronto di circa 14 minuti.