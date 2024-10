Da oggi Foamstars è free-to-play, se volete dargli una seconda possibilità

Come ampiamente annunciato dall'editore Square Enix negli scorsi mesi, Foamstars è diventato free-to-play a partire da oggi . Quindi potete dargli una seconda possibilità e aggiungerlo al vostro account PSN passando dal PlayStation Store. Considerate che si tratta ancora di un titolo esclusivo per PlayStation 5 e PlayStation 4, quindi non lo troverete su altre piattaforme, PC compresa.

Insieme alla versione free-to-play, che va a sostituire completamente quella a pagamento, è stato lanciato anche il pacchetto "Regalo fedeltà", che è scaricabile da tutti quelli che hanno creduto in Foamstars nonostante la desertificazione dei server. Comprende:

12 aspetti mostri di bolle

1 design per slide board

1 titolo

Da notare che è disponibile solo per gli account PlayStation Network che hanno scaricato Foamstars prima del 4 ottobre 2024.

Foamstars è stato uno dei grossi insuccessi di Square Enix degli ultimi anni. Presentato come un rivale di Splatoon e regalato agli abbonati a PlayStation Plus per un certo periodo, ha visto l'interesse dei giocatori scemare più velocemente del consumarsi della schiuma con cui si combatte nel gioco, tanto da farlo sparire dai radar e metterne in discussione la sopravvivenza, già poche settimane dopo il lancio. L'editore giapponese ha deciso comunque di giocarsi la carta del passaggio al modello free-to-play per vedere se riesce a ribaltare la situazione o, quantomeno, a farlo sopravvivere.

Nella nostra recensione lo abbiamo definito un buon gioco, dal gameplay frenetico e divertente, ma con troppi pochi contenuti e con un supporto post lancio tutto da verificare. Insomma, il classico titolo anonimo e derivativo che nessuno ha voluto pagare a prezzo pieno.