Metaphor: ReFantazio è il gioco più atteso di ottobre

E così, per compensare la malinconia dell'entrata definitiva nell'autunno, possiamo quantomeno consolarci con qualche videogioco di altissimo profilo, che andrà ad accumularsi nell'opprimente backlog che ci portiamo tutti dietro. Tutto questo senza peraltro considerare quelli che saranno probabilmente, con grande facilità, i veri vincitori sul mercato, ovvero quel Call of Duty: Black Ops 6 che è stato alquanto snobbato in questi sondaggi ma che farà i suoi soliti numerosi sconvolgenti al lancio, oltre all'attesissimo Dragon Ball: Sparking! Zero. In ogni caso, Metaphor: ReFantazio è risultato il gioco più atteso di ottobre per redazione e lettori di Multiplayer.it , ma andiamo con ordine e vediamo come sono andate le elezioni.

Questo ottobre sembra essere davvero un mese memorabile per il mondo dei videogiochi : si prospetta un periodo estremamente ricco di novità interessanti. Nonostante il mese sia ricco di produzioni di alto livello, le attese di tutti sembra si siano concentrate soprattutto su un singolo gioco. Non senza competizione, però: ci sono almeno due o tre contendenti che hanno dato battaglia fino all'ultimo, a dimostrazione di come questo ottobre ne vedremo probabilmente delle belle, per tutta la durata del mese.

Il più atteso dalla redazione

La votazione interna alla redazione si è risolta con un solo punto di scarto, tanto per rendere l'idea del duello che si è scatenato tra i due giochi che sono risaltati di più. Alla fine ha vinto Metaphor: ReFantazio, come abbiamo visto, ma la vittoria è stata strappata veramente per un soffio.

Il nuovo gioco Atlus si porta dietro tutte le aspettative che possono emergere dalla nuova produzione di una software house che ha dimostrato, negli anni, la capacità di non sbagliare quasi alcun colpo, almeno sul fronte degli RPG nipponici. Questo si presenta peraltro particolarmente interessante anche perché punta a offrire qualcosa di nuovo, sia sul fronte dell'ambientazione che nelle meccaniche del gameplay, con Studio Zero intenzionato a mettere in scena una nuova grande produzione inedita per Atlus che non abbia a che fare con Persona o Shin Megami Tensei, e questo è già un altro elemento di interesse.

Al secondo posto l'altro principale candidato alla vittoria, considerando come ha dato battaglia fino all'ultimo, ovvero Dragon Age: The Veilguard, l'RPG che segna il ritorno di una delle serie storiche del genere in ambito videoludico e non solo. A dire il vero ci sono anche tanti dubbi sulla nuova produzioni BioWare, considerando il tempo passato dall'ultimo capitolo, gli stravolgimenti avvenuti nel team e i cambiamenti applicati allo stile e alla meccanica, ma anche per questo la curiosità è veramente tanta.

Una scena di Dragon Age: The Veilguard

In terza posizione non poteva mancare Call of Duty: Black Ops 6, il peso massimo di questo autunno, che magari non stimola più di tanto la fantasia, ma rappresenta sicuramente un gioco da aspettare come evento di grande rilievo, in questo caso con la sorpresa di trovarlo direttamente nel catalogo di Game Pass, per la prima volta. Al di fuori del podio troviamo Super Mario Party Jamboree, grande classico del multiplayer da parte di Nintendo.