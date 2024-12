Foamstars tira i remi in barca: stop a nuovi contenuti, ma il gioco rimarrà online per il momento

Più nello specifico, la compagnia giapponese ha comunicato sul sito ufficiale del gioco che la stagione "Party Goes On" (bizzarra la scelta del titolo) che si svolgerà dal 13 dicembre al 17 gennaio, sarà l'ultima che presenterà nuovi contenuti. In compenso i server resteranno attivi per un periodo di tempo imprecisato (il producer Kosuke Okatani spera per "molti anni"), con i season pass delle precedenti stagioni che verranno resi nuovamente disponibili e sono in programma delle Foamstar Cup, descritte come dei mini-eventi dedicati a ogni personaggio.

Nonostante il passaggio alla formula free-to-play, Foamstars a quanto pare non è riuscito ad attirare l'interesse del pubblico e ora Square Enix ha annunciato che la prossima stagione sarà l'ultima , con i server che rimarranno attivi ma non verranno pubblicati nuovi contenuti .

Il comunicato di Square Enix

"In questo aggiornamento conclusivo verranno introdotte espansioni per migliorare il gioco, come la possibilità di personalizzare le inquadrature di ogni personaggio, e nuovi elementi di potenziamento, come le Prism Gems, il tutto per garantire che i giocatori possano continuare a divertirsi nel prossimo futuro", si legge nel comunicato di Square Enix.

anche dopo la fine della stagione Party Goes On. Inoltre, abbiamo intenzione di organizzare la Foamstars Cup, una serie di eventi di gioco che prendono il nome da ogni personaggio".

L'annuncio è stato accompagnato da una lettera ai giocatori del producer Kosuke Okatani, che recita: "Non voglio che questo suoni come un messaggio finale, dato che potrete continuare a giocare". "Dall'uscita del gioco, il team di sviluppo ha lavorato instancabilmente per aggiungere nuovi contenuti e funzionalità, cercando di portare il gioco il più vicino possibile a questo obiettivo. Durante la fase di sviluppo e quella operativa, abbiamo affrontato molte sfide. Tuttavia, il supporto di tutti voi che giocate al gioco, insieme alle incredibili fan art, è stato una costante fonte di incoraggiamento per il team. È grazie a questo supporto che siamo stati in grado di superare queste difficoltà, sempre con l'obiettivo di rispondere ai vostri feedback".

Foamstars è stato lanciato meno di un anno fa, il 6 febbraio del 2024, come titolo a pagamento in esclusiva per PS5 e PS4 al prezzo di 30 dollari e come parte dei giochi gratuiti del PlayStation Plus. Successivamente è diventato un gioco free-to-play lo scorso 4 ottobre, ma pare che non sia bastato a convincere i giocatori a dare una chance al titolo.