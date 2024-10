Foamstars non ce la fa nemmeno come free-to-play: sembra già un flop

Nonostante la nuova opportunità ricevuta, Foamstars pare non essersi risollevato come Square Enix sperava. Insomma, il passaggio a free-to-play il 4 ottobre non ha salvato questo sfortunato clone di Splatoon, esclusivo per le console PlayStation.

Come saprete, recentemente Foamstars è stato reso free-to-play dopo il sonoro insuccesso avuto dalla versione a pagamento. Non parliamo di numeri alla Concord, ma poco ci manca, considerando anche il passaggio gratuito dentro a PlayStation Plus Essentials a Febbraio 2024 non gli ha giovato più di tanto, con molti di quelli che lo hanno provato che hanno finito per accantonarlo immediatamente.