Metaphor: ReFantazio è protagonista di un'interessante video intervista al producer Katsura Hashino

In occasione dello strabiliante lancio di Metaphor: ReFantazio , Xbox ha pubblicato un'interessante video intervista "deep dive" a Katsura Hashino, producer di Atlus che si è occupato del nuovo RPG in questione, durante la quale vengono approfonditi diversi aspetti dello sviluppo del gioco e dell'esperienza precedente dei responsabili.

Un approfondimento su diversi aspetti di Metaphor: ReFantazio

L'intervista evita accuratamente qualsiasi spoiler, dunque può essere vista senza rischiare di incappare in anticipazioni sulla storia di Metaphor: ReFantazio, che si presenta peraltro piuttosto complessa e ricca di colpi di scena.

Il producer Hashino spiega la sua storia all'interno di Atlus, partita praticamente 30 anni fa, per arrivare fino al nuovo Studio Zero autore del gioco.

Tra le domande vengono poi approfonditi il crescente successo degli RPG nipponici, che stanno diventando sempre più mainstream e le particolarità che distinguono Metaphor: ReFantazio rispetto agli altri titoli del genere da parte di Atlus, e dunque rapporti e differenze con Persona, Shin Megami Tensei e gli altri.

Per il resto, si parla di ispirazioni, ambientazioni e altri elementi che hanno portato al particolare equilibrio che ha contribuito al successo di questo nuovo titolo. Come abbiamo visto, Metaphor: ReFantazio ha fatto registrare subito numeri da record al lancio per Atlus con oltre 1 milione di copie vendute in meno di 24 ore.