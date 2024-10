Resident Evil Remake Trilogy propone i tre remake horror di Capcom in un unico pacchetto

In ogni caso, è da notare come tutti e tre i giochi presenti in questo bundle siano le versioni complete, ovvero comprensive di tutti i DLC e le espansioni uscite in seguito ai rispettivi lanci, dunque si tratta di un pacchetto veramente molto ricco di contenuti.

Il pacchetto è disponibile su PlayStation Store , Xbox Store e Steam al prezzo di 89,99€, che può essere favorevole anche se bisogna considerare come i singoli titoli vadano spesso in sconto, rendendo non facile la valutazione su quale soluzione scegliere.

Capcom ha lanciato il Resident Evil Remake Trilogy Bundle, ovvero un pacchetto che contiene, in un'unica soluzione, tutti e tre i remake dei suoi survival horror, con riferimento a quelli usciti in questa e nella scorsa generazione, ovvero Resident Evil 2, 3 e 4 Remake .

La raccolta completa dei remake recenti

In sostanza, all'interno troviamo Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 e Resident Evil 4 Gold Edition, rappresentando dunque l'unione di tutti i contenuti usciti per la trilogia in questione.

Ricapitolando, il bundle contiene i seguenti contenuti:

Resident Evil 2 Deluxe Edition:

Leon Costume: Arklay Sheriff

Leon Costume: Noir

Claire Costume: Military

Claire Costume: Noir

Claire Costume: Elza Walker

Original Ver. Soundtrack Swap

Deluxe Weapon: Samurai Edge - Albert Model

Resident Evil 3

Resident Evil 4: Gold Edition:

Separate Ways

Extra DLC Pack

Può sembrare strano il fatto che la trilogia in questione parta dal secondo capitolo, ma il remake del primo Resident Evil, ovvero il mitico "Rebirth" uscito all'epoca di Nintendo Gamecube, è considerato ormai facente parte di un'altra epoca storica e potrebbe anche essere preso in considerazione per una ulteriore operazione di remake a parte.

In ogni caso, per chi deve recuperare terreno questa Resident Evil Remake Trilogy può essere un'ottima soluzione per ottenere tutti e tre i remake in un colpo solo.