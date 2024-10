Samsung Galaxy S25 FE: cosa possiamo aspettarci dalla versione entry-level del prossimo top di gamma

Samsung Galaxy S25 FE: le possibili specifiche tecniche

Le indiscrezioni suggeriscono che Samsung potrebbe lanciare Samsung Galaxy S25 FE con un design più sottile della precedente generazione, equipaggiandolo con un display da 6,7 pollici di diagonale. Il design più sottile comporterà giocoforza alcuni compromessi nelle componenti per ridurre sensibilmente le dimensioni, come ad esempio l'implementazione di una batteria più sottile e ampia. Ricordiamo che il precedente Samsung Galaxy S24 FE presentava una batteria da 4700 mAh di capacità e uno spessore di 8 millimetri, contro gli 8,2 millimetri e la batteria da 4500 mAh di Samsung Galaxy S23 FE. La scelta di un design più sottile non è del tutto nuova in casa Samsung, che starebbe adottando questa nuova strategia anche per la realizzazione di un nuova variante "Slim" di Samsung Galaxy Z Fold6.

Le dichiarazioni di Junkanlosreve sul chip di Samsung Galaxy S25 FE

Le voci di corridoio riguarderebbero nello specifico anche il chip montato al suo interno, che a detta dell'informatore Junkanlosreve sarebbe rappresentato verosimilmente da un processore MediaTek Dimensity, originariamente previsto (nei giorni scorsi) per la versione base di Samsung Galaxy S25, al contrario del modello Ultra che potrebbe invece presentare il nuovo chip Qualcomm Snadragon 8 Gen 4, in uscita a brevissimo sul mercato.