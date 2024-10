Metaphor: ReFantazio è appena uscito e registra già vendite da record per Atlus e Sega

Abbiamo visto che il gioco è stato accolto in maniera entusiastica dalla stampa internazionale , ponendosi come uno dei giochi con le valutazioni più alte del 2024 , ma la risposta sembra essere stata estremamente positiva anche da parte del pubblico, considerando che nel giro di meno di 24 ore ha già superato 1 milione di copie vendute.

Metaphor: ReFantazio è disponibile solo da alcune ore ma sembra sia già un gioco da record per Atlus e Sega , che celebrano subito il superamento di 1 milione di copie vendute per il nuovo RPG su PC, PS5 e Xbox Series X|S, in un avvio veramente fulminante.

Una nuova proprietà intellettuale con grandi prospettive

La cosa che risulta particolarmente impressionante, in questo risultato già notevole di suo, è che si tratta di una proprietà intellettuale nuova, dunque che non sfrutta il traino di serie già note come Persona o Shin Megami Tensei, ma dimostra come il marchio Atlus sia diventato un elemento di primaria importanza per il pubblico videoludico.



Nonostante Metaphor: ReFantazio appartenga a un genere che può essere considerato ormai di nicchia, è riuscito comunque a imporsi su una notevole fetta di pubblico.

Si tratterà ovviamente di vedere come riuscirà a proseguire la sua corsa, ma l'inizio è stato davvero travolgente in base a quanto riferito dagli sviluppatori, i quali segnalano anche che il gioco ha ottenuto il riconoscimento "Future Division" tra i Japan Game Awards.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Metaphor: ReFantazio, nel caso non l'abbiate già letta in questi giorni, ricordando che il gioco è disponibile su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S, come segnalato anche dal nuovo trailer di lancio dedicato.