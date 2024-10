I fan di Atlus non sono contenti del marketing di Xbox per Metaphor: ReFantazio, ma è sempre la vecchia console war

Stiamo parlando di una proprietà intellettuale originale creata da Studio Zero, software house interna ad Atlus diretta da Katsura Hashino, cui dobbiamo il celebratissimo Persona 5 . Tanti giocatori stanno seguendo Metaphor: ReFantazio proprio perché porta la sua firma. Persona 5 è stato un gioco esclusivo di PlayStation per anni e molti gli associano naturalmente l'ecosistema di Sony. Capite dove si va a parare?

Metaphor: ReFantazio sta per arrivare e i fan di Atlus temono che non venda come meriti . Il motivo? Il marketing fatto da Microsoft , che considerano inadatto per un titolo del genere.

Console war mascherata

È noto che SEGA / Atlus e Microsoft hanno stretto un accordo per far gestire il marketing di Metaphor: ReFantazio a Xbox. Naturalmente la casa di Redmond pone un certo accento nel far risaltare il suo ecosistema sugli altri, il che è normale avendo speso probabilmente decine di milioni di dollari sul gioco. Alcuni fan hanno quindi il timore che molti lo percepiscano come un gioco esclusivo, soprattutto in Giappone dove PlayStation 5 è molto più diffusa di Xbox Series X e S.

Inoltre viene fatto il ragionamento che i giochi di ruolo giapponesi vendono peggio su Xbox, perché i fan del genere di solito guardano ad altre console, dove ne arrivano di più.

Va detto che Xbox è stata per anni accusata di non curarsi dei giochi di ruolo giapponesi e, ora che lo sta facendo, viene intimata di non farlo per non oscurare le versioni PlayStation.

A riassumere la polemica ci ha pensato un post su X dello youtuber Mightykeef: "Atlus è pessima nel marketing. Non avrebbero mai dovuto lasciare a Xbox i diritti pubblicitari. I JRPG non vendono bene [su Xbox]. Conosco persone che pensano che Metaphor sia un'esclusiva Xbox. Comprate il gioco quando esce, amici, è fantastico".

Le risposte, fortunatamente, non sono tutte sulla stessa linea. Alcuni hanno sottolineato come in realtà il marketing di Metaphor: ReFantazio sia stato battente, con molti video e addirittura una demo di 5 ore. Altri però concordano con lui affermando di aver percepito un certo disinteresse verso il gioco, creduto un'esclusiva Xbox.

Chi avrà ragione? Lo scopriremo quando Metaphor: ReFantazio sarà disponibile per tutti, ossia l'11 ottobre 2024. Ci potremo giocare su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC.