La mod per God of War Ragnarok in 8K e 60 FPS mostra il gioco su PC a una qualità elevatissima

Il filmato ovviamente include varie sequenze di gioco , quindi se non volete alcun tipo di anticipazione sui contenuti di God of War Ragnarok, sconsigliamo di guardarlo.

Uno dei grandi vantaggi dell'arrivo di giochi PlayStation su PC è la possibilità di realizzare mod che migliorino ancora di più l'esperienza visiva degli appassionati. Un esempio può essere visto nel video da poco condiviso da Beyond Dreams . Il creativo italiano ha reso disponibile un filmato nel quale mette in mostra una mod per God of War Ragnarok in 8K e 60 FPS .

Il video della mod di God of War Ragnarok

Beyond Dreams ci spiega che questa versione di God of War Ragnarok utilizza il suo preset grafico e tramite Reshade ha migliorato i dettagli delle ombre e delle luci indirette, usando anche Complete RT grazie alla tecnologia Restir GI. Il modder ha anche deciso di disattivare la Profondità di campo nativa e di inserirne una nuova, con anche l'introduzione di Color Granding per migliorare l'impatto visivo.

In modo simile con quanto fatto in una precedente mod di God of War (2018), Beyond Dreams ha lavorato per rendere il gioco ancora più cinematografico nella resa visiva, oltre che "immersivo". Per raggiungere tale obiettivo ha utilizzato una mod che va a lavorare sulal visuale per aumentare il FOV in modo notevole e per fare in modo che segua meglio i movimenti nell'ambiente e dei nemici su schermo.

Il risultato finale è un gioco che arriva a 8K e 60 FPS con dettagli al massimo, usando una Intel 14700K, Nvidia RTX 4090 ASUS TUF e 32 GB di RAM.

Beyond Dreams ha recentemente mostrato la sua mod di Black Myth Wukong in 8K con effetti ray tracing.