Black Myth Wukong in 8K con effetti ray tracing in questa mod italiana: vediamo il video

Black Myth Wukong è uno dei giochi graficamente più interessanti su PC, ma ovviamente c'è sempre spazio per dei miglioramenti e le mod arivano per questo. Il creativo italiano Massihancer, con il suo canale YouTube Beyond Dreams, ci mostra la sua ultima creazione.

Il video, che trovate poco sotto, ci mostra Black Myth Wukong potenziato con effetti di ray tracing.