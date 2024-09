Le versioni mobile di Resident Evil 4, 7 e Village ora richiedono una connessione a internet, utenti infuriati

Questa modifica è avvenuta tramite delle patch correttive pubblicate simultaneamente per tutti e tre i giochi pochi giorni fa. Le note non offrono molte spiegazioni e si limitano a riferire: "a causa delle modifiche apportate al processo di avvio, ora è necessaria una connessione a Internet per avviare l'applicazione".

Gli utenti consigliano di non eseguire l'aggiornamento

Come possiamo vedere le note delle patch non specificano di preciso quali sono le "modifiche apportate al processo di avvio" e per quale motivo sono state fatte, portando gli utenti a ipotizzare a un sistema di DRM per combattere la pirateria o per raccogliere i dati degli utenti.

Al giorno d'oggi è facile accedere a una rete internet in qualsiasi momento e in questo caso la connessione è necessaria solamente all'avvio. Detto questo, la modifica apportata da Capcom si tratta comunque di una limitazione e un'imposizione ritenuta non necessaria dagli utenti (visto che in precedenza era possibile avviare i giochi anche da offline), con alcuni che si stanno lamentando sui social chiedendo dei rimborsi e consigliando agli altri utenti di non eseguire l'update.

Ricordiamo che Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 7 e Village sono disponbili su App Store come free-to-download, ma per accedere alle versioni complete è necessario pagare dai 19,99 euro ai 69,99 euro a seconda del titolo, senza contare eventuali DLC opzionali.