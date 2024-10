Capcom lancia i saldi della serie Resident Evil con un video celebrativo che ricorda quanto ha venduto

Capcom ha lanciato un trailer celebrativo della serie Resident Evil per annunciare l'arrivo dei saldi di Halloween che coinvolgono l'intera serie . È anche un ottimo modo per ricordare al mondo che ha venduto più di 160 milioni di Resident Evil e che attualmente gli ultimi capitoli sono giocabili su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One, Nintendo Switch, iPhone, iPad e Mac.

Il filmato

Il filmato è dedicato ai giocatori e mostra alcune reazioni, naturalmente recitate, a diversi momenti di gameplay dei vari capitoli, con anche alcune scenette comiche. Insomma, è un bello spettacolo per chi conosce di cosa si sta parlando e saprà cogliere tutti i momenti salienti. Quindi, senza ulteriori indugi, vediamolo.

La serie Resident Evil viene lanciata nel 1996. Il primo capitolo fu opera del maestro Shinji Mikami e di Tokuro Fujiwara. Conosciuto in Giappone come "Biohazard", doveva inizialmente essere un remake dell'horror per NES Sweet Home, ma poi divenne altro (da notare che Mikami vorrebbe ancora realizzare un remake di Sweet Home). Nemmeno a dirlo, ottenne un enorme successo, tanto da sdoganare i survival horror al grande pubblico e da diventare un media franchise. Attualmente conta otto capitoli principali, più numerosi spin-off, varie serie TV, numerosi film, fumetti e quant'altro.

Per chi se lo stesse chiedendo, il titolo giapponese non fu usato in occidente per motivi di copyright, visto che esisteva già una band che si chiamava Biohazard. Alla fine di dicembre 2023, tra nuovi titoli e ripubblicazioni, si contavano 168 titoli della serie Resident Evil.