Meta torna a utilizzare il riconoscimento facciale per la sicurezza di Facebook e Instagram

Meta ha annunciato il ritorno della tecnologia di riconoscimento facciale su Facebook e Instagram, tre anni dopo aver disattivato il controverso sistema di riconoscimento facciale Questa volta, la tecnologia verrà utilizzata per scopi diversi: combattere le truffe e aiutare gli utenti a recuperare i propri account . L'azienda punta a fornire una protezione aggiuntiva sia per le celebrità che per gli utenti comuni, anche se questa reintroduzione potrebbe riaccendere il dibattito sulla privacy.

Una delle principali applicazioni di questa tecnologia è la lotta contro gli annunci truffa che sfruttano l'immagine di celebrità e personaggi pubblici . Il sistema di Meta utilizzerà il riconoscimento facciale per confrontare i volti negli annunci potenzialmente fraudolenti con le foto del profilo di figure pubbliche su Facebook e Instagram. Se viene trovato un riscontro e l'annuncio viene confermato come una truffa , esso sarà bloccato. Questo sistema è già stato introdotto per un piccolo gruppo di personaggi pubblici , e Meta ha in programma di estendere automaticamente la funzionalità a più persone nelle prossime settimane. Tuttavia, le celebrità avranno la possibilità di disattivare questa protezione. Monika Bickert, Vicepresidente della Content Policy di Meta, ha sottolineato che questa tecnologia è più veloce e accurata rispetto alle revisioni manuali , garantendo che le truffe vengano rilevate e bloccate in modo più efficace.

Recupero dell'account

Meta sta anche testando l'uso del riconoscimento facciale come parte di una nuova opzione di "selfie video" progettata per aiutare gli utenti a recuperare i propri account quando vengono bloccati. In caso di compromissione dell'account o di accesso da parte di hacker, gli utenti potranno caricare un video di se stessi, che Meta confronterà con la foto del profilo. Questo strumento rappresenta un ulteriore livello di sicurezza, rendendo più difficile per i malintenzionati accedere agli account.

Il metodo riconoscimento facciale per il recupero account.

Sebbene questa funzionalità rappresenti un importante miglioramento della sicurezza, non sarà disponibile per tutti. Le pagine aziendali, ad esempio, spesso non hanno una foto di profilo personale, quindi dovranno ancora fare affidamento sui metodi di recupero esistenti. Bickert ha osservato che questo approccio renderà molto più complicato per i truffatori bypassare i controlli di sicurezza e ottenere l'accesso agli account in modo fraudolento.