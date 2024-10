Il manga di One Piece è in pausa e ora Oda spiega perché

Come tutti i fan di One Piece sanno, il manga è attualmente in una breve pausa . L'ultimo capitolo pubblicato a ottobre è il numero 1130 e tornerà dopo un paio di settimane. Oda - il mangaka - è solito prendersi delle pause, ma mai così lunghe.

Il motivo della pausa di Oda da One Piece

Oda ha deciso di prendersi una pausa da One Piece per... lavorare a One Piece. Il creatore della serie non riesce a stare lontano dai Cappelli di Paglia e, durante una recente intervista televisiva, Oda ha detto ai fan che il motivo per cui ha preso questo periodo prolungato di stop è legato al fatto che si è occupato della seconda stagione di One Piece per Netflix, ovvero la serie live action.

I protagonisti di One Piece nella serie Live-Action

Secondo quanto indicato, Oda è appena tornato in Giappone dopo aver visitato Città del Capo, in Sudafrica, dove lo show di Netflix viene girato. L'artista non ha voluto dire nulla di definitivo sulla seconda stagione di One Piece, ma ha portato con sé alcuni souvenir dal set. Oda ha intenzione di presentare queste "chicche" nelle prossime settimane, dato che il manga di One Piece non tornerà prima della seconda settimana di novembre.

Quando Netflix ha iniziato a corteggiare Tomorrow Studios, la casa di produzione di One Piece, Oda ha detto chiaramente che doveva essere coinvolto nell'adattamento. All'artista è stato anche concesso un potere di veto, quindi l'ultima parola di Oda su One Piece è assoluta.

Ricordiamo poi che anche l'anime di One Piece va in pausa, ecco per quanto tempo.