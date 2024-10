L'anime di One Piece va in pausa, ecco per quanto tempo

Il motivo? Secondo quanto indicato il desiderio è di realizzare un prodotto di qualità ancora superiore. Perlomeno il ritorno dell'anime è già fissato per aprile 2025 , quindi (a meno di ritardi ulteriori) abbiamo la certezza che non si tratta di una pausa dalla lunghezza indefinita.

L'anime di One Piece si prende un pausa. La brutta notizia per i fan arriva dall'account ufficiale dello show tramite il quale - col supporto di una traduzione automatica - scopriamo che il team fermerà i lavori per sei mesi .

Cosa guardare nel frattempo che One Piece è in pausa

Il tweet giapponese, che trovate qui sotto, parla quindi di una pausa di sei mesi. Non indica in modo specifico in che modo sarà usato questo tempo se non la volontà di aumentare la qualità. Nel frattempo, però, non rimarrete a bocca asciutta.

Durante questa pausa da One Piece avrete modo di guardare... One Piece! Precisamente parliamo di One Piece Fan Letter, la nuova produzione animata è prevista a breve termine e abbiamo appena avuto modo di vedere il primo trailer ufficiale.

Inoltre, non dimenticate che nel 2025 arriverà il remake dell'anime - noto come THE ONE PIECE - e dovrebbe esserci spazio anche per la seconda stagione della serie live action, sempre il prossimo anno. In breve, ci sarà comunque molto da guardare dedicato all'universo narrativo di Oda.

Se invece in generale amate gli anime, vi ricordiamo che Dragon Ball Daima è iniziato e i fan credono di aver già capito chi sia il vero cattivo.