One Piece Stagione 2 si mostra con un primo teaser che permette di vedere Chopper: gli è uscito bene?

Netflix ha svelato un primo teaser per One Piece Stagione 2 . Il video è girato da Iñaki Godoy che veste in panni di Monkey D Luffy. Non ci sono vere scene per la nuova serie, visto che è ancora troppo presto per mostrarle, ma c'è comunque un piccolo dietro le quinte molto interessante: possiamo vedere per qualche secondo Chopper , la renna umanoide che si unirà alla ciurma di Cappello di Paglia.

Il trailer di One Piece Stagione 2

Nel teaser possiamo vedere Godoy che si unisce ad altri membri della produzione di One Piece per parlare brevemente di cosa sarà realizzato, ma la parte interessante arriva a 0:48. Vediamo Chopper seduto su una sedia da cui spunta il cappello, le corna e le orecchie. La peluria sembra ben realizzata e le animazioni sono buone, ma chiaramente è troppo poco per avere una conferma. Soprattutto dovremo vederlo in viso e in scena insieme ad altri personaggi.

Inoltre, Netflix ha svelato che Joe Manganiello si unirà al cast nel ruolo di Mr. 0, insieme a Lera Abova nel ruolo di Miss All Sunday, per la seconda stagione. Charithra Chandran di Bridgerton si è già unita alla formazione come Miss Vivi Wednesday, mentre Katey Sagal di Futurama è il Dottor Kureha. I membri del cast già noti includono Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D Luffy, Emily Rudd nel ruolo di Nami, Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Jacob Romero nel ruolo di Usopp e Taz Skylar nel ruolo di Sanji.

La seconda stagione di One Piece è prevista per il 2025. Ricordiamo poi che One Piece Stagione 2 ha in precedenza svelato i nuovi attori e relativi personaggi, con anche un lungo messaggio di Oda.