Un gioco che consente di passare da Jurassic World a Scott Pilgrim, poi da Hot Fuzz a Umbrella Academy, tutti rappresentati con la particolare estetica distorta dei Funko apre delle belle prospettive, ma il problema è che questi elementi intriganti risultano poco sviluppati e male amalgamati, in un titolo che ha alcuni momenti divertenti, qualche buona idea, ma si perde in un gameplay blando e poco coinvolgente, condito peraltro anche da alcuni problemi tecnici piuttosto prosaici.

L'idea di base sarebbe anche interessante: prendere i personaggi appartenenti a sette franchise cinematografici e televisivi di grande fama e inserirli in altrettante mini-campagne che mischiano una struttura fondamentale da sparatutto in terza persona con elementi da avventura e piccoli enigmi da risolvere.

Non è facile trovare una spiegazione logica dietro alla fascinazione per i Funko Pop, capire il senso celato nella passione che spinge milioni di persone in tutto il mondo a riempirsi le mensole di pupazzetti con la testa enorme che ricordano vagamente vari personaggi della cultura popolare. Un medesimo senso di confusione emerge anche nel cercare di trovare il filo logico in Funko Fusion, ma mentre nel primo caso la spiegazione può risiedere nell'insondabile meccanica psicologica del collezionismo, per quanto riguarda il videogioco l'idea è che si tratti semplicemente di un prodotto messo insieme senza una particolare cura nella progettazione.

Sette storie celebri, ma non solo

Ci sono oltre venti licenze all'interno di Funko Fusion, che comprendono alcuni tra i più celebri film e serie TV della cultura popolare globale, ma solo sette di queste sono state adattate in vere e proprie storie da seguire nel gioco, mentre le altre presentano solo personaggi e alcuni elementi tematici da utilizzare.

L'ambientazione di Hot Fuzz è decisamente azzeccata

Le campagne si svolgono su ambientazioni tratte da Hot Fuzz, Jurassic World, The Thing, Battlestar Galactica (versione originale), The Umbrella Academy, Masters of the Universe e Scott Pilgrim vs The World, ma a queste si aggiungono anche ulteriori set come quelli tratti da The Walking Dead o Ritorno al Futuro, la cui impronta sul gioco può andare dalla semplice presenza di personaggi giocabili a scenette d'intermezzo, fino a veri e propri livelli-cameo, alcuni dei quali anche decisamente azzeccati.

In un certo senso, si potrebbe vedere Funko Fusion come una sorta di erede spirituale dei videogiochi LEGO di TT Games (da cui proviene proprio parte del team 10:10 Games), considerando i punti in comune: anche in questo caso ci troviamo di fronte a un gameplay ibrido che mischia elementi d'azione con qualche enigma da risolvere, anche se qui la struttura da sparatutto in terza persona prende sicuramente il sopravvento sul resto.

Il livello-cameo dedicato a "Nope"

Le situazioni possono essere diverse e ovviamente fuori di testa, essendo tutte filtrate attraverso la particolare caratterizzazione Funko, ma la struttura fondamentale delle varie "missioni" (cinque per ognuno dei sette mondi esplorabili) tende sempre a ripetersi con minime variazioni, cosa che fa emergere presto una certa monotonia nonostante l'estrema diversità dei mondi in cui queste sono ambientate.

C'è una flebile storia che terrebbe unite tutte le campagne tra loro, coinvolgendo il giocatore in una lotta tra Funko Freddy e il malvagio Eddy Funko che dà il via all'esplorazione dei vari mondi, chiudendo poi la questione nel livello finale, ma la narrazione non è proprio l'elemento principale di questo gioco. Nonostante l'esperienza degli sviluppatori ex-TT Games si noti nelle scene d'intermezzo, non riesce a rendere più di tanto nemmeno come parodia, contrariamente a quanto accade con i titoli LEGO.