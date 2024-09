God of War Ragnarok arriva su PC: quanti giocatori ha su Steam? Vediamo i dati e facciamo un confronto

Come è andato il lancio su computer? Secondo i dati di SteamDB, il gioco ha ottenuto un picco di 22.967 utenti (dati validi fino al momento della scrittura). Sono buoni o no?

God of War Ragnarok - il più recente capitolo della saga del dio greco trasferitosi al nord e anche più recente gioco di Santa Monica Studio - è ora disponibile anche su PC , dopo aver speso un po' di tempo in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Un confronto per i dati di God of War Ragnarok

Per capire il significato di questi numeri, si può fare un rapido confronto con i risultati del primo God of War, pubblicato su PC il 14 gennaio 2022. Al momento del lancio il gioco aveva raccolto 49.411 utenti e nel primo fine settimana (16 gennaio) era arrivato al suo picco massimo 73.529 utenti connessi contemporaneamente.

È chiaro che il seguito non ha ottenuto lo stesso successo, praticamente la metà per il momento rispetto ai dati di lancio. Dovremo vedere nei prossimi due giorni se vi sarà un nuovo picco grazie al fine settimana.

Bisogna poi notare che God of War Ragnarok ha ottenuto molte recensioni negative su Steam. Al momento della scrittura segnala un 64% di voti positivi, contro il 95% del primo capitolo. Il motivo principale è legato al fatto che Sony obbliga il collegamento di un account PSN per poter giocare.

Aggiungiamo anche il fatto che in certe nazioni non è possibile creare un account PSN poiché Sony non le supporta, quindi in pratica una fetta di utenza non può giocare a God of War Ragnarok.

Vi segnaliamo poi che God of War Ragnarok su PC ha un'opzione per limitare gli aiuti di Atreus nei puzzle, presto anche su PS4 e PS5.