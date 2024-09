Stranger Things 5 si mostra con un lunghissimo video che non dice assolutamente nulla, ma i fan hanno teorie

Nella lunga lista di presentazioni del Geeked, Netflix ha mostrato anche un lungo trailer dietro le quinte di Stranger Things Stagione 5 (che ricordiamo sarà quella finale). Il video dura oltre 7 minuti e mostra... in realtà praticamente nulla, per quanto riguarda la prossima stagione.

Con la partecipazione di Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) e Finn Wolfhard (Mike Wheeler), il nuovo video, della durata di sette minuti, mostra alcuni dei principali oggetti di scena dello show, tra cui le lettere di Mike e di Eleven, oltre ad alcuni degli inquietanti set del Sottosopra. Come detto, non è stato rivelato nulla sulla quinta stagione, ma i fan hanno notato un potenziale Easter Egg: il numero otto sul kit da basket di Lucas è in realtà un omaggio allo scomparso Kobe Bryant.